У парламенті закінчилась перерва, що була оголошена о 10.15.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ попросив вибачення у депутатів за довгу затримку, оскільки перерва тривала, замість 15 хвилин, 1 годину п’ятнадцять хвилин.

За його словами, затримка пов’язана з тим, що до Комітету з питань правової політики запізно надійшли подання на кандидатів на посади суддів Конституційного Суду і тому рішення комітету було ухвалене лише декілька хвилин тому.

О.МОРОЗ також нагадав, що, відповідно до Регламенту ВР, голосування повинно відбуватись у таємному режимі.

Голова комітету з питань правової політики Євген КУШНАРЬОВ розповів, що комітет розглянув всі 11 кандидатур на посаду суддів КС і рекомендував парламенту розглянути всі без заперечень з боку комітету.

Раніше повідомлялося, що на 5 посад суддів Конституційного Суду від парламенту претендує сім кандидатів. 6 кандидатур внесено головою ВР Олександром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Пилип ПИЛИПЕНКО, Петро СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Марія МАРКУШ, Іван ПИЖИК. Одна кандидатура внесена депутатами від фракції БЮТ – Анжеліка СТРИЖЕВСЬКА.

Сьогодні ВР планує привести до присяги всіх суддів КС, обраних Верховною Радою, призначених Президентом та З’їздом суддів.