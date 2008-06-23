Гриценко пропонує влаштувати бунт у Верховній Раді

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає за необхідне дати можливість головам комітетів без лідерів фракцій сформувати порядок денний роботи парламенту без заполітизованих питань.

Про це йдеться у коментарі А.ГРИЦЕНКА, переданому УНІАН його прес-офісом.

«Якби зараз дали можливість головам парламентських комітетів без лідерів політичних партій сформувати порядок денний, викинути звідти заполітизовані питання, ми сформували б порядок денний зі 100 соціально та економічно значущих законів і за всі проголосували б понад 300 депутатів. Це абсолютно реалістично в цьому парламенті», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Голова комітету вважає, що ситуація, яка склалася на сьогодні в країні, є дуже складною і тому жоден із простих стандартних шляхів, які обговорюються і який дозволив би країні рухатися вперед, є безперспективним. Тому одним з нестандартних виходів з політичної кризи він бачить бунт у парламенті.

«Не бунт з вилами, не блокування, а бунт здорового глузду, - наголосив А.ГРИЦЕНКО. - Сьогодні в парламенті майже 400 людей, які готові нормально працювати і дбати про країну, а не про відпустку чи про прем’єрське крісло».

Аналізуючи сьогоднішню ситуацію, політик порівняв її із словами з пісні поета Володимира Висоцького «Лист в редакцію», в якій йшлося, що «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».

«Сумно бачити людей зі статком і багатих, які, на жаль, ведуть себе слухняно», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

На переконання глави парламентського комітету, найбільше зараз багатство, це – не «Бентлі» чи «Майбах», не заводи чи мільйони, бо, маючи все це, люди не мають голосу, а все таки мати власну позицію і відстоювати її.