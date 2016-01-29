Екс-радник президента РФ розповів, як Путін контролював Януковича

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів економіст, екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.

Він зазначив, що контроль над адміністрацією Януковича був важливішим, ніж контроль над однією або кількома областями України. При цьому Ілларіонов уточнив, що мається на увазі той контроль над адміністрацією Януковича, який здійснювався Кремлем протягом чотирьох років, що передували Революції Гідності.

"Це були дуже сприятливі умови для Кремля, які й були максимально використані. У тому числі для укладення Харківських угод (домовленість РФ і України про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму в обмін на газову знижку, укладена в 2010 році — Ред.), для розкладання силових структур в Україні, для підкупу багатьох українських політичних осіб і встановлення контролю над українськими ЗМІ", - зазначив колишній радник Путіна.

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Але, незважаючи на ідеальну ситуацію для окупації українських територій, розповідає Ілларіонов, Кремль не пішов тоді на цей крок. "Потім сталася революція, в ході якої до влади прийшли люди, які принаймні на словах не хотіли залишатися під впливом Кремля", — пояснив він.

Зараз, на думку Ілларіонова, Путін все ще може використовувати екс-главу України.

"Янукович продовжує залишатися одним з козирів у колоді, яким у певний момент може скористатися Кремль. Якщо з'явиться можливість, де його можна буде використовувати, то це буде зроблено", — упевнений він.

Раніше Ілларіонов розповів, що президент Росії Володимир Путін кілька разів збирався провести анексію Криму й захоплення України, але його дії саме в 2014 році не були заплановані і стали відповіддю на Майдан.