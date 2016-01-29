КС розглядає тлумачення слів "наступна чергова сесія" у 155 статті Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, автори подання просять КС розтлумачити, «чи означає це положення, що законопроект про внесення змін до Конституції України може бути прийнятий лише на безпосередньо наступній за номером сесії Верховної Ради після сесії, на якій такий законопроект попередньо схвалений; чи прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України можливе на будь-якій наступній сесії (тобто такій, що має місце пізніше за часом) після сесії, на якій відбулося попереднє схвалення такого законопроекту».

Читайте також 42% українців взагалі не знають про плани влади змінити Конституцію, 47% "щось про це чули" - опитування

Перед початком слухань голова КС Юрій Баулін поінформував суддів про те, що не надходила інформація про конфлікт інтересів при розгляді цього подання, а також відводів суддям.

Суддя-доповідач у справі Олександр Литвинов зачитав письмовий текст звернення, після чого судді перейшли у закритий режим розгляду подання.

Про дату та час оголошення рішення буде повідомлено пізніше. Також письмовий розгляд не передбачає виступів сторін.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим. Нинішня сесія, яка для ухвалення змін до Конституції є наступною, має закінчитися 29 січня 2016 року, згідно зі зміненим депутатами календарним планом.

20 січня до Конституційного Суду надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції України „на наступній черговій сесії Верховної Ради України“ в контексті ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації.

У тексті конституційного подання, розміщеному на сайті КС, зазначається, що є «неоднозначне розуміння цієї норми». Як зазначається у документі, статтею 155 Конституції України передбачено, що попередньо схвалені зміни до Конституції України вважаються прийнятими, якщо «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» за законопроект проголосувало не менше як дві третини від конституційного складу ВР, тобто 300 голосами.

Разом з тим у поданні сказано: «Через обмеження у часі щодо виконання необхідних процедур для остаточного схвалення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2217а може скластися ситуація, коли законопроект може бути не розглянутий протягом третьої сесії ВР».

Депутати хочуть, щоб КС розтлумачив, чи йдеться про наступну за номером сесію ВР, чи «мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради України».

Депутати просять Конституційний Суд розглянути це подання як невідкладне. Серед підписантів подання, зокрема, депутати із фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт».