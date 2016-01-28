Порошенко підписав закон щодо нової процедури змін до Конституції

Як повідомляє сайт глави держави, президент підписав Закон №948-VIII «Про внесення змін до статті 149 регламенту Верховної Ради України».

Цей закон сьогодні був проголосований Верховною Радою та надійшов президенту на підпис.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, парламент змінив процедуру ухвалення змін до Конституції в частині черговості сесії.

Законом передбачено, що якщо законопроект про внесення змін до Конституції (який за висновком Конституційного Суду відповідає вимогам статей 157, 158 Основного Закону) був попередньо схвалений ВР і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, тоді такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії.

Народний депутат Микола Томенко (фракція БПП) наголосив, що сьогодні в парламенті частина коаліції разом з «Опозиційним блоком» вирішила змінити ті статті Конституції, які сьогодні мають змінюватися шляхом референдуму. Він зазначив, що при такому підході може статись так, що парламент почне “бавитися і з іншими розділами” Конституції і може дійти до того, що будуть скасовані поняття про унітарність України, про державність української мови.

Голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк закликав всіх народних депутатів “зупинитися і зберегти Конституцію, яка написана тими людьми, які були романтиками, але бути об'єктивними людьми, які поважали право”.

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що сьогодні “в стінах парламенту відбувається антиконституційний переворот”. Він наголосив, що в Конституції чітко визначено, що зміни до Конституції остаточно вносяться на наступній черговій сесії. За його словами, даним законом через внесення змін до регламенту по суті ця норма скасовується, і це все робиться частиною коаліції разом з «Опозиційним блоком».

У відповідь голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголосив, що немає жодних об'єктивних причин говорити про якісь неконституційні дії. За його словами, йдеться про те, що за ініціативою депутатів дається час на додаткову дискусію. Гройсман підкреслив, що це не має ніякого відношення “до змін до Конституції, переворотів і всього іншого”. За його словами, йдеться про те, щоб продовжити дискусію щодо питання внесення змін до Конституції в частині децентралізації.