Ганна Герман: руки геть від дітей Юлії Тимошенко!

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман закликає припинити інсинуації навколо доньки і зятя прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко. Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«Закликаю політиків схаменутися! Не втрачаймо гідності, не забуваймо, що життя продовжується. Навіть після завершення політичної кар’єри більшість з нас залишиться в цій країні, і ми повинні могти дивитися в очі один одному навіть при випадковій зустрічі, - йдеться в заяві Ганни Герман. – Виступити з таким закликом спонукала мене історія, яку роздмухують навколо дочки Юлії Тимошенко.

Погоджуюся: Юлія Володимирівна – жорсткий політик, і політична боротьба сувора для нас усіх. Ми мусимо витримувати багато бруду, який виливають на нас, використовуючи таке явище, як «журналістське кілерство».

Депутат вважає, що боротися з політиком, використовуючи провокації проти дітей – це не по-людськи: "Такі методи ніколи не принесуть успіху інспіраторам скандалу, або тим, хто за цими інспіраторами стоїть".

"Мене важко запідозрити у дружбі з Юлією Тимошенко, але я знаю Юлію Володимирівну давно. Вона ніколи не дозволяла собі мститися комусь, використовуючи дітей, - впевнена регіоналка.- Колись давно, за часів «злочинного режиму», коли пробували отримати наді мною контроль як над журналісткою засобом провокації проти моїх дітей, Юлія Тимошенко захистила мене. І я цього ніколи не забуду. Тому сьогодні вважаю своїм моральним обов’язком сказати: «Геть руки від дітей Юлії Тимошенко! Геть брудні методи з політичної боротьби!».