ЧФ має залишити Україну 29.05.2017 - "це не підлягає дискусії"

У 2017 році Чорноморський флот РФ має бути виведений з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, коментуючи вчорашню заяву заступника міністра закордонних справ Росії Григорія КАРАСІНА про те, що РФ може погодитися на підвищення плати за базування Чорноморського флоту РФ в Україні після 2017 року.

За словами В.КИРИЛИЧА, Конституція України не передбачає базування іноземних військових формувань на території України. Відповідно до цього, на найвищому рівні ухвалено рішення про підготовку базових документів, які будуть передбачати завершення дії угоди, що дає право базування ЧФ РФ до 2017 року, сказав він.

В.КИРИЛИЧ нагадав, що 28 травня 2017 року завершується термін базування ЧФ РФ у Севастополі. «Таким чином, 29 травня російський Чорноморський флот має залишити територію України. Це норма, яка не підлягає дискусії», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛИЧ зазначив, що в питанні базування і виведення ЧФ РФ у 2017 році немає різних думок: є чітка державна позиція, оприлюднена на усіх рівнях. «Питання базування ЧФ РФ не може слугувати предметом торгу, не може бути предметом "продай, купи або заплати", це є доконана норма, термін якої призначений на 28 травня 2007 року», - зазначив речник МЗС.

Він також наголосив, що є некоректним, аби одна держава спонукала іншу до порушення норм Конституції. «Ми б не хотіли створювати прецедент, аби з наших дій інша держава намагалася переглянути положення своєї Конституції, і не бажаємо, аби хтось подібне щось робив», - додав В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ РФ. Про це йдеться в указі глави держави, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня «Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави».

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН в інтерв`ю журналу «Огонек», розміщеному на сайті МЗС РФ заявив, що Росія готова розглянути питання про підвищення орендної плати за перебування свого Чорноморського флоту на території України після 2017 року.

Він нагадав, що на даний час орендна плата становить близько 98 млн. доларів на рік. «Цю суму Росія списує з державного боргу України. Така схема оплати завершується в 2017 році», - додав Г.КАРАСІН.

Коментуючи указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про припинення базування ЧФ РФ на території України після 2017 року, Г.КАРАСІН сказав, що в Росії «глибоко розчаровані подібним сюрпризом з боку українського керівництва». За його словами, указ «знецінив багато з того, що було досягнуте, обвалив саму атмосферу переговорів, що ведуться».

Г.КАРАСІН також зазначив, що останнім часом нормалізувався процес переговорів про перебування ЧФ РФ на території України, проте «нормальна робота не влаштувала когось в українському керівництві, і там вирішили знову повернути ситуацію до скандальності і нервозності».