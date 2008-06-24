Яценюк не визнає універсалу
12:36, 24 червня 2008Політика
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Спікер - за законодавчі акти
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти оформлення домовленостей між політичними силами у вигляді універсалу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і керівниками фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ.
При цьому голова ВР зазначив, що універсал – це лише «політична декларація», яка часто не виконується.
На його переконання, домовленості й узгоджені позиції необхідно оформлювати у вигляді законодавчих актів.
Також А.ЯЦЕНЮК запевнив, що пошуки “дороги компромісу” в парламенті будуть тривати.
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