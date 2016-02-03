Луценко ініціюватиме повернення до обговорення кандидатур до уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

“Після того, що я почув від суспільства з приводу висунутих кандидатур, я як голова фракції буду ініціювати повернення до цього питання, аби зняти найбільш неприйнятні для суспільства прізвища”, - сказав Луценко.

Він також висловив думку, що повернення до цього питання відбудеться ще до звіту уряду.

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“Фракція обговорить ще раз, кого саме ми б хотіли бачити міністрами. Я сподіваюся, що фракція ухвалить більш зважене рішення”, - сказав Луценко і додав, що напередодні голосування фракцій з даного питання було “несерйозне: більше так, щоб сподобатися сусіду і щоб не зіпсувати стосунки з колегою, це не правильний підхід з огляду на завдання, які несе перед собою наступний уряд”.

Парламентарій також сказав, що йдеться про перегляд усіх кандидатур.

Луценко також наголосив, що це було “перше коло обговорення” і жодного офіційного рішення щодо висування кандидатів у міністри БПП ще не ухвалювала.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Олексій Гончаренко заявляв, що запропоновані фракцією кандидатури до складу уряду виноситимуться на обговорення з колегами по коаліції.

При цьому Гончаренко нагадав, що його кандидатуру пропонують на посаду міністра охорони здоров'я, на посаду міністра екології - Гліба Загорія, першого віце-прем'єра - Віталія Ковальчука, віце-прем'єра з євроінтеграції - Ольгу Бєлькову, міністра освіти - Олександра Співаковського та на посаду очільника Міністерства культури Євгена Ніщука.