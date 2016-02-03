Луценко ініціюватиме повернення до обговорення кандидатур до уряду
Лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко зазначає, що ініціюватиме повернення до обговорення кандидатур до уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.
“Після того, що я почув від суспільства з приводу висунутих кандидатур, я як голова фракції буду ініціювати повернення до цього питання, аби зняти найбільш неприйнятні для суспільства прізвища”, - сказав Луценко.
Він також висловив думку, що повернення до цього питання відбудеться ще до звіту уряду.
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“Фракція обговорить ще раз, кого саме ми б хотіли бачити міністрами. Я сподіваюся, що фракція ухвалить більш зважене рішення”, - сказав Луценко і додав, що напередодні голосування фракцій з даного питання було “несерйозне: більше так, щоб сподобатися сусіду і щоб не зіпсувати стосунки з колегою, це не правильний підхід з огляду на завдання, які несе перед собою наступний уряд”.
Парламентарій також сказав, що йдеться про перегляд усіх кандидатур.
Луценко також наголосив, що це було “перше коло обговорення” і жодного офіційного рішення щодо висування кандидатів у міністри БПП ще не ухвалювала.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Олексій Гончаренко заявляв, що запропоновані фракцією кандидатури до складу уряду виноситимуться на обговорення з колегами по коаліції.
При цьому Гончаренко нагадав, що його кандидатуру пропонують на посаду міністра охорони здоров'я, на посаду міністра екології - Гліба Загорія, першого віце-прем'єра - Віталія Ковальчука, віце-прем'єра з євроінтеграції - Ольгу Бєлькову, міністра освіти - Олександра Співаковського та на посаду очільника Міністерства культури Євгена Ніщука.