Ймовірний кандидат на посаду очільника МОЗ Гончаренко "почистив" біографію від участі в Партії регіонів
Депутат Верховної Ради від БПП, ймовірний кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Олексій Гончаренко корегував біографію на своєму сайті, викинувши з неї згадки про участь у Партії регіонів.
На це у вівторок звернув увагу журналіст Віктор Огієнко, пише Українська правда.
Як свідчать дані веб-архіву, Гончаренко позбувся інформації не лише про Партію регіонів, а й про проросійську партію "Союз", яку раніше очолював його батько, екс-мер Одеси Олексій Костусєв і яка розвішувала по країні білборди з написом "З нами Бог та Росія".
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Також з сайту видалена згадка про те, що Гончаренко першим рішенням добився змін до регламенту Одеської міськради, яким російська мова отримала рівні права з українською у роботі органу.
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Коментуючи цю ситуацію, Гончаренко заявив, що не бачить у ній нічого, вартого уваги. За його словами, він наразі змінює свій сайт і актуалізує інформацію на ньому.
"Йде життя, все змінюється. Ця інформація вже не настільки цікава. Я не бачу у цьому нічого особливого", – заявив він.
Гончаренко додав, не вважає видалену інформацію такою, що його дискредитує, і не соромиться тих сторінок своєї біографії. Також він зауважив, що приховувати інформацію не мало б змісту, оскільки зараз її можна знайти на безлічі інших сайтів.