Путін не визнає кордонів та може анексувати інші країни під приводом дискримінації російських меншин – Порошенко

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Перш за все, вітаю журналістів, що він (Путін - УНІАН) це сказав (що для нього кордони не важливі - УНІАН)». За словами Порошенка, публічно Путін ніколи цього не визнавав.

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«Ми в Україні знаємо, що він не визнає наші кордони. Його заява швидше спрямована до кожного в Європі, це означає, що це може трапитися з ким завгодно», - зазначив Порошенко.

«Путін не приймає жодних червоних ліній і може анексувати інші країни під приводом передбачуваної дискримінації російських меншин. У Німеччині також є російські меншини», - зауважив Порошенко.