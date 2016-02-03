Блок Порошенка готується до дострокових виборів у вересні - ЗМІ

Як повідомив політолог Тарас Березовець із посиланням на кілька джерел – народних депутатів та працівників штабу БПП, таку команду вже офіційно дав Сергій Березенко, передає "Українська правда".

Раніше джерела УП повідомляли про такий варіант розвитку подій, а депутат Микола Томенко в інтерв’ю говорив, що керівництва БПП, "Батьківщини" і "Самопомочі" вже почали готувати своїх кандидатів в округах.

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За словами Березовця, команду готуватися до виборів штабам БПП дали тиждень тому.

Згідно з інформацією його джерел, це пов’язано з тим, що нинішня коаліція навряд чи вціліє, а інші формати навряд можливі.

Втім політолог не відкинув, що ці чутки поширюються "превентивно", для тиску на колег із коаліції.