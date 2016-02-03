"Народний фронт" не голосуватиме за відставку Абромавичуса – Аваков

Про це у своєму Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

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"Фракція "Народного фронту" у ВР не буде голосувати за відставку міністра Абромавичуса в Раді", - вважає міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр економрозвитку і торгівлі Абромавичус прийняв рішення подати у відставку.

"Ми навчилися справлятися з опором старої системи, але виявилося, що деякі з нових "доброзичливців" гірші старих. У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції, або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль за державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, зустрічатися з іноземними інвесторами і партнерами, розповідати їм про наші успіхи, коли за моєю спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей, - сказав міністр. - Ці окремі люди мають імена. І одне ім'я я все-таки хочу назвати. Це Ігор Кононенко. Як представник політичної сили, яка висунула мене на посаду міністра, останнім часом він зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди. Спочатку підконтрольні Кононенко депутати від "БПП" розробили постанову про мою відставку і подали його через фракцію "Відродження" у Верховну Раду. Через кілька місяців він зібрав аж 18 голосів".

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Абромавичус повідомив, що Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора держхолдингу "Укртрансхімаміак", підконтрольні йому люди лобіювали призначення в держкомпанії "Держзовнішінформ", на підприємствах порошкової металургії, в Національному агентстві з акредитації України.

"Кульмінацією цього кадрового свавілля і прагнення повністю підпорядкувати собі потоки стало бажання мати "власного" заступника міністра в Мінекономіки, який відповідав би за "Нафтогаз" та інші державні підприємства. Кандидат просто приніс повний пакет документів для призначення і заявив: "Я хочу стати вашим заступником. Я в команді Кононенко, і мою кандидатуру вже погодили нагорі". Після цього мені надійшов дзвінок з АП (Адміністрації президента України - УНІАН) з рекомендацією взяти цю людину, а також ще одного - на посаду заступника по обороні. На що я відповів: "Я частиною цього дерибану не буду", і попросив, щоб мене звільнили. Зрештою, Кононенко заявив, що хоче заслухати мій звіт на фракції і розглянути питання про мою відставку. Я вирішив, що полегшу завдання Кононенко і його команді і подам заяву про відставку", - сказав міністр.