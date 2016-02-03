Неформальним "смотрящим" Абромавичуса мав стати заступник голови "Укроборонпрому" Пінькас - нардеп

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на депутата від БПП Сергія Лещенка.

"Останньою краплею для Айвараса Абромавичуса стала вимога призначити заступником міністра економіки статус неформального "смотрящего" якогось Сергія Пінькаса. Це висуванець Кононенко. На сьогодні Пінькас працює заступником глави "Укроборонпрому", ключового державного активу у сфері Адміністрації президента", – повідомив він.

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Як відомо, оголошуючи у середу про рішення піти у відставку, міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що два дні тому цей кандидат два дні тому приніс повний пакет документів і оголосив себе новим заступником з команди Кононенка. Також кандидат, за словами Абромавичуса, запевнив, що його кандидатура погоджена "нагорі".

Ім'я цього кандидата Абромавичус не назвав, але додав, що той мав курувати "Нафтогаз" та інші державні підприємства.

"Після цього мені надійшов дзвінок з Адміністрації президента з рекомендацією взяти цю людину, а також ще одного на посаду заступника міністра оборони. На що я відповів: "я частиною цього дерибану не буду". І попросив, щоб мене звільнили від посади", – заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що батько Пінькаса очолив одне з підприємств "Укроборонпрому" - херсонський завод "Паллада".

"Сьогодні "Укроборонпром" повідомив, що тато заступника генерального директора концерну Сергія Пінькаса - Володимир Пінькас очолив одне з підприємств "Укроборонпрому" - херсонський завод "Паллада", - написав журналіст Дмитро Гнап.