Яценюк поскаржився на постійний тиск на міністрів свого уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

"Здійснюється постійний тиск на окремих міністрів, на уряд у цілому. Є дуже багато цікавих заяв, які лунають від українського політикуму зі стін українського парламенту", - сказав він.

"Це є брудна політична реальність, проти якої виступаю я як прем'єр-міністр і з якою ми боремося", - додав глава уряду.

За його словами, нинішній уряд припускається помилок, але при цьому рухається вперед.

"Тому як прем'єр-міністр я буду захищати як і захищав кожного члена нашого уряду, кожного міністра", - наголосив Яценюк.

Він заявив, що "під політичним тиском низка міністрів змушена була написати заяви про відставки".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції «БПП» Ігорем Кононенком, який «останнім часом зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди».

«Ні я, ні моя команда не готові служити прикриттям для оновлення старих і створення нових схем в інтересах окремих політичних і бізнес-гравців… У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль над державними грошима», - наголосив Абромавичус.

Раніше, 11 грудня, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив про намір подати у відставку.