Міністр інфраструктури Пивоварський заявив про відставку

Про це міністр повідомив під час брифінгу сьогодні, 11 грудня.

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При цьому на запитання журналістів про те, хто може стати наступним міністром інфраструктури, Пивоварський зазначив, що це має бути людина з досвідом спілкування з політиками.

«Це має бути технократ з великим досвід спілкування з політикумом. Чоловік, який має більший досвід спілкування з Верховною Радою», - сказав міністр.

Також він додав, що після свого звільнення має намір повернутися в бізнес.

Крім того, Пивоварський вказав на відсутність гідних зарплат для чиновників.

«Критичний момент - дуже важко керувати галуззю, де оборот майже 100 млрд грн, де півмільйона людей, величезна відповідальність, це дуже важко робити за 6 тисяч гривень. Дуже важко мотивувати людей приходити з ринку в міністерство на зарплату 5,4 тис. грн. Це середня зарплата по міністерству і це найнижча зарплата в Кабміні», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, слідом за Пивоварським про свою відставку заявили перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер і заступник міністра Володимир Омелян.

Пивоварський був призначений на посаду міністра інфраструктури 2 грудня 2014 року. До призначення він з кінця 2012 року очолював велику українську фінансово-промислову групу компаній «Континіум».