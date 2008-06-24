БЮТ внесе до парламенту проект нової Конституції...

Блок Юлії Тимошенко рано чи пізно внесе на розгляд парламенту проект нової Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат від БЮТ Володимир КАПЛІЄНКО.

Описуючи нинішню політичну ситуацію в Україні, В. КАПЛІЄНКО сказав: "Якщо будуть зміни в переформатуванні коаліції в парламенті, Конституцію не внесуть. Якщо ж такого переформатування не буде – рано чи пізно це трапиться".

Він зазначив: "Ми внесемо Конституцію у разі, якщо не буде переформатовано парламент зараз, внесемо рано чи пізно, а коли, відповісти не можу".

В.КАПЛІЄНКО зазначив, що діюча Конституція України сьогодні "як закон прямої дії є каменем спотикання".

"Існуюча Конституція влаштовує сьогодні ті сили, які перебувають в меншості. Влаштовує тому, що в цьому випадку вона нагадує річку, в якій багато мула і дна не видно, вода не прозора", - сказав депутат. На його думку, завдяки цій Конституції сьогодні можна вирішувати питання щодо розробки, захоплення земельних ділянок, перерозподілу енергоресурсів, "можна безкоштовно відбирати ті або інші заводи, можна не реагувати на рейдерські захоплення підприємств, що зручно".

За словами В.КАПЛІЄНКА, БЮТ хоче "якісних змін" у країні. "І першою перешкодою, на жаль, є діюча Конституція, в якій закладені принципові суперечності між трьома гілками влади – це Президент, уряд і парламент", - пояснив депутат. "Конституція була написана під конкретну політичну еліту, на жаль, сьогодні увійшла в конфлікт. Сьогодні з`явилися люди, які хочуть щось міняти", - сказав В.КАПЛІЄНКО.