Порошенко збере послів країн G7 сьогодні о 14:00, зустріч буде закритою - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації президента України.

Як сказав співрозмовник агентства, зустріч відбудеться в закритому для ЗМІ форматі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявив, що Порошенко запросив на зустріч послів країн "Великої сімки". "У нас сьогодні ще буде зустріч з президентом. Те, що для нас найбільш важливо, це те, щоб зберегти всі ці реформи, які були вже були розроблені, і консолідувати той шлях реформ. Ми чекаємо на відповідь щодо цієї всієї інформації від прем'єр-міністра і президента... Президент запросив послів країн "Великої сімки", щоб сьогодні разом з прем'єр-міністром нам пояснити шлях, як це буде, і що буде далі", - сказав Томбінський.