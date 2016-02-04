Порошенко збирає послів країн G7, щоб пояснити подальшу долю уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.

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За словами дипломата, він зацікавлений почути від українського керівництва, що "буде далі з урядом і реформами".

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Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що міністр Абромавичус вирішив подати у відставку через конфлікт з Кононенком. Він повідомив, що Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора держхолдингу «Укртрансхімаміак», підконтрольні йому люди лобіювали призначення в держкомпанії «Держзовнішінформ», на підприємства порошкової металургії, в Національному агентстві з акредитації України.

У свою чергу західні посли жорстко відреагували на відставку Абромавичуса, закликавши українську владу "відкинути свої дріб'язкові розбіжності".

Незабаром Порошенко повідомив про результати зустрічі з міністром економіки Айварасом Абромавичусом, який заявив про намір піти у відставку.