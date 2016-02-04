Майже 70% українців підтримують відставку Яценюка з посади прем’єра - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з даними дослідження, порівняно з результатами опитування, проведеного у жовтні 2015 року, зросла також підтримка ідеї розпуску парламенту та призначення нових виборів до Верховної Ради (з 47 до 50%), а також дострокових виборів президента (з 43 до 48%).

Також дослідження показало, що діяльністю Президента задоволені 21% опитаних, голови Верховної Ради – 14%, прем’єр-міністра – 8%.

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Крім того, 11% респондентів хотіли би у 2016 році бачити прем’єр -міністром України голову Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі, 7% – лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 6% – голову фракції «Опозиційний блок» Юрія Бойка, 5% – нинішнього прем’єра Яценюка, 4% – лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, по 3% – колишнього міністра соціальної політики Сергія Тігіпка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка, по 2% – голову Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олега Тягнибока та міністра фінансів Наталю Яресько.

Решта кандидатів підтримують 1% і менше опитаних. Чверть опитаних не хотіли би бачити прем’єр-міністром жодного із запропонованих кандидатів, а кожен шостий – не визначився з відповіддю.

Крім того, як показало опитування, найбільшою довірою серед чинних політиків користуються лідер "Об'єднання "Самопоміч», Львівський міський голова Андрій Садовий та голова Одеської обласної держадміністрації Саакашвілі. Згідно з даними дослідження, Садовому та Саакашвілі довіряє кожен третій респондент.

Кожен четвертий довіряє Гриценку та президентові України Петру Порошенку. Кожен п’ятий довіряє Тимошенко, українському бізнесмену Ринату Ахметову та Ляшку.

Серед «молодих та нових» політиків найбільшою довірою користуються народні депутати Єгор Соболєв (фракція «Самопоміч»), якому висловили довіру 29% респондентів, Тетяна Чорновол (фракція «Народний фронт») - 22%, Мустафа Найєм (фракція «БПП») - 21%, Ганна Гопко («Самопоміч») - 15% та позафракційний Дмитро Добродомов - 13%.

Опитування проводилось соціологічною групою «Рейтинг» 14-22 січня 2016 р. Було опитано 2 тис. громадян країни від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилось методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 2,3%.