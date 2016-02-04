Кабмін провів закрите засідання, перерване вчора - віце-прем'єр Зубко

Про це повідомив в ході брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Пройшло засідання Кабміну. Сьогодні було продовження вчорашнього засідання. Розглядали нагальні питання, у тому числі, за програмою «теплих» кредитів і питання енергоефективності, - сказав віце-прем'єр. - Було виділено 500 млн грн держсубвенції зі стабілізаційного фонду на підтримку закладів професійно-технічної освіти. Були також внесені зміни до постанов, які дозволяють купівлю обладнання об'єднаним громадам. З інших питань організаційного характеру дуже скоро буде додаткова інформація".

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При цьому Зубко не відповів, чи були присутні на засідання міністр фінансів Наталія Яресько та міністр економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який оголосив напередодні про свою відставку. Крім того, Зубко не уточнив, чи приймалися на засіданні уряду рішення про відставки заступників Абромавичуса, які також повідомили про залишення посад слідом за міністром.

«Я можу сказати, що уряд єдиний. Ми вважаємо, що потрібно рухатися вперед, продовжувати реформи і не зупинятися», - зазначив Зубко.