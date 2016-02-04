ЦВК не очікує рішення КС щодо Кривого Рогу до 27 березня, так що вибори відбудуться - Охендовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Охендовський, зокрема, зазначив, що ЦВК не буде оголошувати про початок виборчого процесу з позачергових виборів мера Кривого Рогу, оскільки законом про місцеві вибори таке оголошення віднесено до компетенції відповідної територіальної виборчої комісії.

"Тобто, відповідне оголошення повинна робити не ЦВК, а Криворізька міська виборча комісія Дніпропетровської області", - пояснив голова Центрвиборчкому.

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Він підкреслив, що ЦВК не планує і не буде оголошувати про початок відповідного виборчого процесу "зовсім не через те, що закон про позачергові вибори Криворізького міського голови має ознаки неконституційності".

"До тих пір, поки відповідне рішення не буде прийняте Конституційним судом України, цей закон є законом. У нас діє презумпція конституційності нормативних актів, які приймаються Верховною Радою, і він, безумовно, буде виконуватися", - сказав Охендовський.

За його словами, ЦВК не очікує, що Конституційний суд завершить розгляд відповідного конституційного подання до 27 березня.

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"Отже, можна вже сьогодні стверджувати, що, швидше за все, 27 березня позачергові вибори Криворізького міського голови відбудуться", - підкреслив Охендовський.

Охендовський висловив надію, що Криворізький міськвиборчком зможе прийняти всі необхідні рішення, щоб позачергові вибори міського голови відбулися.

Як повідомляв УНІАН, за результатами другого туру виборів міського голови, які відбулися 15 листопада 2015 року, Криворізький міськвиборчком оголосив переможцем представника "Опозиційного блоку" Юрія Вілкула. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, він отримав 89 209 голосів виборців, а його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів.

Милобог заявив про фальсифікації та оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди його позови відхилили. У той же час Вілкул був офіційно оголошений мером на засіданні новообраної міськради.

23 грудня 2015 року Рада проголосувала в цілому за законопропект №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів Криворізького міського голови, після цього в парламент був внесений проект постанови про скасування цього рішення. Однак 26 січня останній був відхилений. 30 січня закон підписав президент Петро Порошенко.

Оскільки нові вибори визначені як позачергові, Вілкул буде вважатися законним мером Кривого Рогу до їх проведення.

При цьому 45 депутатів Верховної Ради з ініціативи ОБ внесли до Конституційного суду подання щодо конституційності прийнятого закону про позачергові вибори мера Кривого Рогу.