Верховна Рада звільнила 2 суддів Верховного суду та суддю ВАСУ

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, було прийнято проект постанови №3580 про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку судді Верховного суду Василя Онопенка та судді Апеляційного суду Києва Олексія Леванчука.

За цю постанову проголосували 226 народних депутатів із 258, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, парламент проголосував за проект постанови №4010. Документом у зв’язку з поданням заяви про відставку було звільнено з посади судді Вищого адміністративного суду Миколу Федорова.

Читайте такожВРЮ не покарала суддю "автомайданівців" за позбавлення їх водійських прав

Серед іншого, у зв’язку з поданням заяв про звільнення з посади за власним бажанням звільнено суддю Верховного суду Віктора Кривенка та суддю Окружного адміністративного суду Києва Олександра Кротюка.

За цю постанову проголосували 228 народних депутатів із 353, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада 2015 року З’їзд суддів призначив Кривенка на посаду судді Конституційного суду.

27 січня Кривенко на засіданні Верховної Ради склав присягу судді КС.