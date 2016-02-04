Верховна Рада звільнила 2 суддів Верховного суду та суддю ВАСУ

20:57, 04 лютого 2016
Політика
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Верховна Рада сьогодні після декількох "сигнальних" голосувань ухвалила дві постанови про звільнення суддів.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, було прийнято проект постанови №3580 про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку судді Верховного суду Василя Онопенка та судді Апеляційного суду Києва Олексія Леванчука.

За цю постанову проголосували 226 народних депутатів із 258, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, парламент проголосував за проект постанови №4010. Документом у зв’язку з поданням заяви про відставку було звільнено з посади судді Вищого адміністративного суду Миколу Федорова.

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Серед іншого, у зв’язку з поданням заяв про звільнення з посади за власним бажанням звільнено суддю Верховного суду Віктора Кривенка та суддю Окружного адміністративного суду Києва Олександра Кротюка.

За цю постанову проголосували 228 народних депутатів із 353, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада 2015 року З’їзд суддів призначив Кривенка на посаду судді Конституційного суду.

27 січня Кривенко на засіданні Верховної Ради склав присягу судді КС.

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