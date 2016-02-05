США: Росія в односторонньому порядку блокує розширення місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Про це йдеться в заяві місії США при Організації з безпеки і співробітництва у Європі, повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що в заяві зібрані факти, які свідчать про різке збільшення випадків порушення перемир’я. Також вказується на використання важкого озброєння поблизу «лінії зіткнення» і нові жертви серед військових та цивільних.

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Також повідомляється, що Росія в односторонньому порядку блокує розширення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

Представник спостерігачів ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що сепаратисти намагаються приховати свою діяльність, перешкоджаючи пересуванню місії.

«Свобода пересування особливо обмежується на території, неконтрольованій урядом. Понад 90% інцидентів стаються в місцях, які уряд не контролює. Часом ці випадки дуже агресивні… Це очевидне обмеження нашого мандату і однозначне порушення Мінської угоди. І є лише одна причина, чому ті, хто обмежує нашу свободу пересування, не хочуть, щоб наші патрулі їхали далі. Це тому, що вони не хочуть, щоб ті патрулі бачили, що там відбувається», - заявив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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Як повідомляв УНІАН, керівник робочого штабу з питань головування ФРГ в ОБСЄ Ант'є Леендертсе заявляє, що у Відні на зустрічах Постійної ради ОБСЄ обговорюють питання про розширення мандату ОБСЄ на усі прикордонні пункти на Донбасі на ділянці українсько-російського кордону, але позиція РФ залишається незмінною.