У Відні обговорюють розширення мандату ОБСЄ на всі прикордонні пункти, але позиція РФ незмінна - дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Києві.

Дипломат нагадала, що, крім Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка працює на усій території України, є ще одна Спостережна місія, яка базується на прикордонних пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» у Ростовській області (ці пункти межують з українськими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине»).

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"Зараз триває дискусія про те, чи можна було б розширити мандат цієї Спостережної місії на інші (прикордонні) пункти переходу, але з огляду на позицію однієї із країн-учасниць... продовжено було той мандат, який був досі, ще на наступні три місяці, і поки що тут нічого не змінити, але дискусія у Відні з цього питання буде продовжена", - заявила Леендертсе.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2016 року РФ вкотре заблокувала розширення мандату місії ОБСЄ на усі прикордонні пункти на Донбасі.