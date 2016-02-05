Соболєв анонсував засідання ради коаліції: обговорять дії уряду на 2016 рік та зміни у складі Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв, коментуючи результати зустрічі Ради коаліції із Яценюком.

Він зазначив: “У понеділок продовжиться відверта розмова, яка сьогодні розпочалася”.

Він додав, що Рада коаліції в понеділок планується на 15 годину.

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Соболєв зазначив, що фракції коаліції хочуть почути план дій уряду на 2016 рік. Він наголосив, що доцільно було б, щоб уряд підготував кардинальні зміни до бюджету, "бо ви чудово розумієте, що програма дій уряду на цей рік, це і є бюджет — там ви все знайдете, яке відношення до пенсіонерів, яке відношення до бізнес-середовища, яке відношення до олігархів, що буде з податковою системою, що буде з армією".