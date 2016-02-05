Клімкін на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" підніме питання деокупації Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав журналістам.

Він повідомив про створення механізму переговорів у форматі «Женева плюс» для відновлення українського суверенітету в Криму.

Міністр нагадав, що зараз українська сторона "намагається створити на різних міжнародних майданчиках..., в наших переговорах якісь елементи, які дозволять нам створити майданчик з обговорення кримської проблематики".

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"Ми тиснемо. Звичайно, Росія каже, що поки що це не предмет обговорення. Я, до речі, порушу це під час нашої "нормандської зустрічі", чи вона відбудеться в Мюнхені, чи вона відбудеться не в Мюнхені... І будемо послідовно тиснути разом з нашими партнерами. Ми поступово набуваємо міжнародної підтримки", - наголосив Клімкін.

"Спочатку потрібно розпочати ці дискусії. У нас є питання, які стосуються гуманітарного, екологічного, економічного, навігаційного виміру і безпеки і, врешті-решт, самого статусу тимчасово окупованого Криму. Чи зможемо ми розпочати з Росією дискусії з усіх питань одночасно - це питання подальшого обговорення", - наголосив міністр.

Клімкін висловив сподівання, що Росія розуміє, що у Криму в умовах окупації немає майбутнього.

"У нас є стільки питань, і я сподіваюся, що Росія розуміє, що ці питання не вирішуються. І в результаті під російською окупацією Крим сьогодні йде в нікуди", - сказав Клімкін.

На його переконання, це розуміють і люди, які перебувають у Криму, а також представники міжнародної спільноти.

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"Санкції щодо Криму - це окрема ланка. Санкції щодо Криму будуть залишатися, як залишається політика невизнання тимчасової окупації. І це розуміння, я дуже сподіваюся, що і з боку Росії, що Крим іде в нікуди, воно має посадити Росію за стіл переговорів. Яким він буде за формою - це інше питання", - наголосив міністр.