Гройсман пропонує змінити регламент Ради так, аби його не можна було порушувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав у Верховній Раді під час презентації програми модернізації парламенту.

Гройсман запевнив, що він сам і Апарат парламенту робитимуть все для впровадження програми з відкритості парламенту.

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“Наступний крок - це змінити цю внутрішню систему. Тому що, коли говорять про Регламент і порушення Регламенту, - я з цим погоджуюся. Але чи не час змінити Регламент, щоб він був таким, який не дасть можливість його, з одного боку, порушувати, і не буде гальмувати процеси, пов'язані з прийняттям якісних законів?” – зазначив голова ВР.