Гройсман пропонує змінити регламент Ради так, аби його не можна було порушувати
18:11, 05 лютого 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман відзначає необхідність зміни Регламенту парламенту, аби його не можна було порушувати.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман / УНIАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав у Верховній Раді під час презентації програми модернізації парламенту.
Гройсман запевнив, що він сам і Апарат парламенту робитимуть все для впровадження програми з відкритості парламенту.
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“Наступний крок - це змінити цю внутрішню систему. Тому що, коли говорять про Регламент і порушення Регламенту, - я з цим погоджуюся. Але чи не час змінити Регламент, щоб він був таким, який не дасть можливість його, з одного боку, порушувати, і не буде гальмувати процеси, пов'язані з прийняттям якісних законів?” – зазначив голова ВР.
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