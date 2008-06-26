Тимошенко поїхала на Луганщину

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою в Луганську область.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході поїздки глава уряду планує ознайомитися з роботою шахти ім. Фрунзе ДП “Ровенькиантрацит”, а також провести нараду щодо стану справ, перспектив розвитку та реформування вугільної галузі.

У поїздці прем’єра супроводжують міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ та інші.