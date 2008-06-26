Ющенко зустрінеться з випускниками, а ще вручатиме паспорти

Сьогодні, 26 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з випускниками вищих навчальних закладів військових формувань та правоохоронних органів України, які отримали диплом з відзнакою та нагороджені золотою медаллю.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч розпочнеться о 9.30.

Цього ж дня В.ЮЩЕНКО о 17.00 візьме участь в урочистій церемонії вручення паспортів громадянам, що отримали громадянство України.