Ющенко зустрінеться з випускниками, а ще вручатиме паспорти
09:29, 26 червня 2008Політика
753 0
Повідомляє прес-служба глави держави
Сьогодні, 26 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з випускниками вищих навчальних закладів військових формувань та правоохоронних органів України, які отримали диплом з відзнакою та нагороджені золотою медаллю.
Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч розпочнеться о 9.30.
Цього ж дня В.ЮЩЕНКО о 17.00 візьме участь в урочистій церемонії вручення паспортів громадянам, що отримали громадянство України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter