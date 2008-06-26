МЗС Грузії: Тбілісі не піде в НАТО без України

Міністр закордонних справ Грузії Ека ТКЕШЕЛАШВІЛІ заявляє, що Тбілісі не піде в НАТО без України.

Як повідомляє радіо “Свобода”, про це вона сказала 25 червня на прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ у Варшаві.

Зокрема, на запитання, чи погодиться Тбілісі йти до членства в Північноатлантичному союзі, якщо йому надійде таке запрошення, а Києву ні, Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ відповіла: «Ні».

«Ми маємо з Україною дуже міцне стратегічне партнерство. Це наше спільне зусилля, і ми вважаємо, що перспектива полягає в тому, щоб іти шляхом до членства разом», – заявила вона.

За словами Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ, «зближення з НАТО разом із Україною дає набагато більші можливості».

У свою чергу Р.СІКОРСЬКИЙ висловив переконання, що Грузія заслуговує Плану дій для членства в НАТО, «а не якогось псевдо-ПДЧ чи квазі-ПДЧ».

«Ми вважаємо дещо дивним, що по суті технічна програма підготовки до членства стала таким політичним питанням», – додав він.

Як повідомлялося, на останньому саміті НАТО в квітні цього року деякі країни-члени Північноатлантичного союзу домоглися, що надання Грузії та Україні Планів дій для членства в НАТО відклали.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають переглянути готовність України і Грузії до отримання Плану дій для членства на своїй зустрічі в грудні цього року.

Отримання й виконання Плану дій для членства в НАТО є обов’язковим кроком на шляху до вступу до Північноатлантичного союзу, хоча не конче мусить привести до цього вступу.