Донька і зять Тимошенко дають свідчення заочно

У розпорядженні редакції газети "Сегодня" опинились акти судово-медичного огляду Шона Карра і Євгенії Тимошенко після відомого інциденту на одеському пляжі "Ланжерон". Документи на умовах анонімності виданню передав народний депутат з фракції НУ-НС, близький соратник нинішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Громадянин Великої Британії Шон Карр, 1968 року народження, розповідає, що увечері 20 червня він і його дружина їхали на мотоциклі. Біля шлагбауму на пляж "Ланжерон" виникла конфліктна ситуація "з одним з чоловіків у чорній формі", коли Шон спробував від`їхати назад, з мотоцикла впала його дружина. Далі британця, за його словами, стягнули з мотоцикла за руки, один з чоловіків у формі заламав його ліву руку за спину, а другою "захопив ліктем за шию спереду", намагаючись повалити його на землю. Потім пристебнули праву руку до шлагбауму. За твердженням Карра, через п`ять хвилин приїхав "Беркут", наручники зняли, але, коли він почав кричати, йому в обличчя бризнули з газового балончика. У акті йдеться, що травми (садно на тильній стороні долоні, садна лівого ліктьового і колінного суглобів), які громадянин Карр одержав у результаті цього інциденту, можна кваліфікувати як легкі тілесні ушкодження. Відносно ще однієї травми - лівого плечового суглоба - те, на думку експерта, визначити ступінь її тяжкості можливо лише після закінчення лікування.

З пояснень Євгенії Карр (Тимошенко) витікає, що біля шлагбауму, "чоловік у формі" скинув її з мотоцикла за ногу, а коли вона спробувала відтягнути міліціонерів від чоловіка, один з них випадково ударив її ліктем в голову. Синці на лівому плечі і лівій гомілці фахівці також охарактеризували як легкі тілесні ушкодження. Обидва документи видано одеським обласним бюро судово-медичної експертизи і підписані Азаровою Т. В. У медичному огляді брали участь лікарі одеської клініки "Інтосана", яка, за даними ЗМІ, належить депутату-"бютівцю" Вячеславу Круку.

В середу в Одесі давали свідчення прапорщик внутрішніх військ Дмитро Осипенко і солдат Вадим Губський, які увечері 20 червня не пропустили мотоцикл Шона Карра на пляж "Ланжерон". О восьмій ранку на зелених "Жигулях" бійців підвезли до будівлі облуправління міліції. Услід підїхав сріблястий "Фольксваген" з київськими номерами. У супроводі генерал-майора прапорщик і солдат пішли на допит.

"Тримаємося! Більше сказати нічого не можу, йде розгляд, нам заборонили вдаватися у деталі!" - бадьоро сказав Вадим Губський, коли через три години вийшов з будівлі УВС.

Хлопці прославилися на всю країну, коли не відкрили проїзд для "Харлея" зятя прем`єр-міністра, а коли словесна перестрілка переросла в сутичку, пристебнули наручниками британського рокера до шлагбауму. Нагадаємо, у ВВ говорять, що бійці діяли в рамках закону і що конфлікт нібито спровокував Шон Карр і його дружина. Коли міліціонери відмовилися відкривати шлагбаум, іноземець плюнув солдатові в обличчя, а Євгенія почала кричати на постових, ударила солдата по обличчю і подряпала шию.

Майже п`ять днів про долю Губського і Осипенка нічого відомо не було. Відразу після інциденту вони зникли. Як повідомляли джерела “Сегодня” в одеській міліції, прапорщика і солдата навмисно ізолювали, щоб ті не бовкнули нічого зайвого журналістам, поки не буде чіткої і ясної позиції керівництва внутрішніх військ. Мабуть, для моральної підтримки до Одеси терміново прибув заступник командувача ВВ генерал-майор Микола Мішакин.

За словами Ольги Богаченко, керівника центру громадських зв`язків УМВС України в Одеській області, у понеділок була створена спеціальна комісія, яка розбирається з інцидентом. В той же час, як повідомили виданню джерела в обласному управлінні внутрішніх справ, Шона Карра і Євгенію Тимошенко на допити не викликають, вони дають свідчення заочно.