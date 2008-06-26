Богатирьова не збирається розлучатися з Януковичем

11:10, 26 червня 2008
Політика
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Секретар РНБО не очолить ЄЦ

Секретар РНБО Раїса Богатирьова не збирається розлучатися з Партією регіонів. Про це вона заявила в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине". 

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи погодиться вона прийняти заочну пропозицію Ігоря Кріля очолити "Єдиний Центр", політик відповіла:  " Пам`ятаєте, Чехов писав, що стислість - сестра таланту. І я вам теж однією короткою фразою відповім: розлучення з Партією регіонів не планую! (Сміється.) Заочні пропозиції не приймаю, а мою «очну» позицію всі знають: я була і є одним із засновників ПР, а мої моральні принципи не дозволяли мені чинити легковажно".

 

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