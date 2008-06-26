Богатирьова не збирається розлучатися з Януковичем

Секретар РНБО Раїса Богатирьова не збирається розлучатися з Партією регіонів. Про це вона заявила в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине". Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи погодиться вона прийняти заочну пропозицію Ігоря Кріля очолити "Єдиний Центр", політик відповіла: " Пам`ятаєте, Чехов писав, що стислість - сестра таланту. І я вам теж однією короткою фразою відповім: розлучення з Партією регіонів не планую! (Сміється.) Заочні пропозиції не приймаю, а мою «очну» позицію всі знають: я була і є одним із засновників ПР, а мої моральні принципи не дозволяли мені чинити легковажно".