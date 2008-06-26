У ВР немає 150 підписів за проведення позачергового засідання

У Верховній Раді немає 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що зібрано 150 підписів у зв’язку з необхідністю розглянути питання про прийняття резолюції щодо висловлення недовіри уряду.

А.ЯЦЕНЮК, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що резолюція про недовіру уряду, якщо вона буде прийнята, призводить до одного - уряд виконує обов’язки до формування нового складу Кабінету міністрів України.

В той же час А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «є глибокі сумніви, що така резолюція отримає необхідну кількість голосів». Він підкреслив, що новий склад Кабінету міністрів України може бути сформований лише у випадку створення нової коаліції, що також «під дуже-дуже великим питанням». «Я не розумію мотивації», - додав спікер.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо уряд буде «гіпотетично відправлений у відставку» через прийняття резолюції про недовіру уряду, то парламент «отримає тільки одне – абсолютно безконтрольний уряд, тому що він не буде знаходитись під парламентським контролем і буде виконувати обов’язки в повному обсязі повноважень, які він має і сьогодні». А.ЯЦЕНЮК називає сумнівною «доцільність такої дії». «Я не розумію, для чого це робиться», - додав він.

В той же час А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що як голова ВР він буде діяти «виключно в межах і в спосіб, визначений Конституцією України і Регламентом ВР».

Він додав, що якщо повністю буде дотримана процедура, то він поставить питання про висловлення недовіри уряду на голосування.