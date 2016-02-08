Нардеп Фірсов вирішив вийти з фракції БПП через Кононенка

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".

"Це рішення далося мені дуже непросто. Я підійшов до нього виважено, обмірковував кілька днів, але зрозумів, що іншого виходу у мене немає. Тому я виходжу з фракції "Блоку Петра Порошенка", - заявив депутат.

За словами Фірсова, він "хотів вийти з фракції ще в той день, коли вона не підтримала рішення про позбавлення мандата Ігоря Кононенка, а колеги порадили не робити необачних кроків".

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"Я трохи охолов, порадився з людьми, думкою яких дорожу, і не змінив свого рішення. Залишатися у фракції разом з паном Кононенком я більше не можу, так як не згоден покривати його корупційну діяльність і не хочу, щоб мене асоціювали з нею", - підкреслив нардеп.

Він також додав, що коли говорив про корупцію і критикував Кононенка, його "в досить грубій формі зазвичай обривав Юрій Луценко", який вимагав звертатися до НАБУ і не піднімати цю тему на телеефірах.

"Я так і вчинив. Але досі не отримав жодної відповіді. Ігор Кононенко в нашій країні просто якась недоторкана персона. Історія з Айварасом, якого я поважаю, стала останньою краплею", - підкреслив Фірсов.

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