Нардеп Фірсов вирішив вийти з фракції БПП через Кононенка
Депутат Верховної Ради Єгор Фірсов вирішив вийти з фракції "Блок Петра Порошенко", пояснивши це своїм обуренням ситуацією, що склалася в політикумі довкола свого колеги Ігоря Кононенка, якого називає корупціонером і "недоторканною особою в нашій країні".
Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді".
"Це рішення далося мені дуже непросто. Я підійшов до нього виважено, обмірковував кілька днів, але зрозумів, що іншого виходу у мене немає. Тому я виходжу з фракції "Блоку Петра Порошенка", - заявив депутат.
За словами Фірсова, він "хотів вийти з фракції ще в той день, коли вона не підтримала рішення про позбавлення мандата Ігоря Кононенка, а колеги порадили не робити необачних кроків".
Читайте такожУ Генпрокуратурі створено новий підрозділ "під Кононенка" - нардеп
"Я трохи охолов, порадився з людьми, думкою яких дорожу, і не змінив свого рішення. Залишатися у фракції разом з паном Кононенком я більше не можу, так як не згоден покривати його корупційну діяльність і не хочу, щоб мене асоціювали з нею", - підкреслив нардеп.
Він також додав, що коли говорив про корупцію і критикував Кононенка, його "в досить грубій формі зазвичай обривав Юрій Луценко", який вимагав звертатися до НАБУ і не піднімати цю тему на телеефірах.
"Я так і вчинив. Але досі не отримав жодної відповіді. Ігор Кононенко в нашій країні просто якась недоторкана персона. Історія з Айварасом, якого я поважаю, стала останньою краплею", - підкреслив Фірсов.
Читайте такожАбромавичус заявив, що не поїде з України