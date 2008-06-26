Тимошенко уперше в житті спустилася в шахту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вперше в житті спустилася в шахту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час робочої поїздки в Луганську область вона спустилася в шахту ім. Фрунзе в місті Ровеньки.

Планується, що прем`єр-міністр у супроводі міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ і керівництва шахти спустяться на горизонт 980 метрів.

В цілому на спуск, ознайомлення з роботою в забої і підйом знадобиться близько 3-х годин.

Спуск здійснюватиметься в три етапи: спочатку до горизонту 580 м, потім через майданчик - на рівень 870 м і далі до кінцевої точки - на рівень 980 м.