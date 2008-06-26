Тимошенко уперше в житті спустилася в шахту
12:10, 26 червня 2008Політика
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Прем`єр дійде до рівня 980 метрів
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні вперше в житті спустилася в шахту.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час робочої поїздки в Луганську область вона спустилася в шахту ім. Фрунзе в місті Ровеньки.
Планується, що прем`єр-міністр у супроводі міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ і керівництва шахти спустяться на горизонт 980 метрів.
В цілому на спуск, ознайомлення з роботою в забої і підйом знадобиться близько 3-х годин.
Спуск здійснюватиметься в три етапи: спочатку до горизонту 580 м, потім через майданчик - на рівень 870 м і далі до кінцевої точки - на рівень 980 м.
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