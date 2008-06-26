Яценюк сказав, що може бути гіршим за нову коаліцію у ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає категорично проти розпуску ВР.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання УНІАН, чи заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА (йдеться про заяву, зроблену 25 червня прес-секретарем Президента України Іриною ВАННИКОВОЮ – УНІАН) про можливі жорсткі заходи в разі недосягнення порозуміння в парламенті є натяком на ймовірність розпуску ВР. А.ЯЦЕНЮК відповів, що він як голова ВР є «категоричним противником розпуску парламенту» і виступає за знаходження порозуміння в середині ВР, щоб «боротьба за владу не перетворилася у боротьбу з українською державою».

Голова ВР наголосив, що розпуск парламенту і нові вибори не принесуть політичної стабільності. «Та фрагментація, яка існує в політикумі України, залишиться на доволі тривалий час», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він також підкреслив, що зацікавлений не в роботі частини парламенту, а у роботі всієї Верховної Ради України. Голова ВР переконаний, що народні депутати мають виконувати свій конституційний обов’язок, тобто брати участь у голосуванні. При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що депутати мають голосувати «не під диктовку тих чи інших політичних лідерів, а за власним розсудом, в інтересах української держави, а не тільки окремо взятої політичної амбіції чи політичної сили».

Голова ВР висловив надію, що коаліція «знайде у собі сили і можливості для отримання позитивних результатів голосування на наступному пленарному тижні». Він також висловив переконання, що опозиція – це українська опозиція, а не опозиція до України. А.ЯЦЕНЮК ще раз назвав три ймовірні варіанти виходу з ситуації, що склалася у ВР: відновлення повноцінного формату коаліції і отримання результативного голосування; створення нової коаліції; і третій, «найбільш небажаний варіант, котрий нічого не привнесе крім додаткових видатків з державного бюджету і виключно загострить внутрішню політичну ситуацію, оскільки використовуватимуться засоби і методи, котрі розколюють суспільство – дострокові вибори».

При цьому він зазначив, що ті, хто наполягає на оголошенні про припинення діяльності коаліції, мають пам’ятати, що в такому випадку почнеться відлік 30 днів, після яких Президент України може оголосити про розпуск парламенту. Водночас А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що він вважає оголошення про припинення діяльності коаліції неконституційним.