У Києві можуть розпочатися перебої з хлібом?

На сьогодні склалася драматична ситуація з хлібом у Києві, підприємства «Київхліб» та «Київмлин» – на межі зупинки, заявив на час прес-конференції в УНІАН генеральний директор ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА.

За його словами, в умовах зростання інфляції, подорожчання складників виробництва хліба, його ціна залишається незмінною.

«За останні півроку збитки підприємств «Київхліб» та «Київмлин» перевищили 100 мільйонів гривень через те, що всі складники собівартості зросли в півтора – три рази. Так, ціни на головний складник – борошно – зростають постійно, вартість пшениці зросла на 90%, вартість жита – на 140%, ціна на олію – на 200%, на дріжджі – на 44%. Транспортні витрати на доставку хліба також зросли на 61%, збільшилася й ціна на газ, – зазначив І.МАЗУРІКА. – Наші підприємства не можуть вкладати кошти в модернізацію виробництва для того, щоб поліпшувати якість продукції та розширювати її асортимент. Банки відмовляються давати нам кредити, розуміючи політику уряду щодо хліба, дотації з місцевого бюджету теж вичерпуються. І тільки ціни на хліб залишаються незмінними. Існувати далі на таких умовах підприємства більше не можуть».

На переконання генерального директора ВАТ «Хліб Києва», існує реальна загроза того, що почнуться «перебої із хлібом у столиці». «З кожної гривні «Українського» хліба наші підприємства отримують 37 копійок збитків», – відзначив він.

Також, за словами І.МАЗУРІКИ, хлібовиробники втрачають своїх працівників через низьку заробітну плату. «На сьогодні середня заробітна плата на заводах «Київхліб» та «Київмлин» становить 2500 гривень при тому, що люди працюють цілодобово у дві-три зміни. Середня ж заробітна плата по Києву сягає більш як 3000 гривень», – наголосив він.

Уся галузь хлібовиробництва, на переконання І.МАЗУРІКИ, стоїть перед фактом необхідності тотального збільшення ціни на хліб через подорожчання його складників та енергоносіїв. «Тому ми хочемо, щоб була ефективна система регулювання ціни на ринку хліба, щоб підприємства мали змогу розвиватися, підтримувати свій трудовий потенціал, розробляти нову продукцію, – упевнений він. – Оскільки за законом цінова політика є прерогативою уряду та визначається постановою Кабінету Міністрів, ми вимагаємо розробити реальний механізм ціноутворення, з урахуванням інтересів хлібовиробників».

Генеральний директор ВАТ «Хліб Києва» підкреслив, що «механізми ціноутворення мають бути такими, щоб підприємства могли нормально існувати й розвиватися, розробляти новий асортимент і давати якість, якої потребує споживач».

«Ми вже протягом року подаємо свої звернення до Кабінету Міністрів, але й досі не отримали ніякого результату. Водночас структура собівартості хліба постійно змінюється через скачки цін на бензин, зерно тощо», – зауважив він.

Також, за словами І.МАЗУРІКИ, є проблема вивезення хлібу зі столиці в регіони, коли регіональні перекупники отримують прибуток з різниці цін. «У нормальних ринкових умовах немає нічого поганого в тому, щоб вивозити хліб зі столиці й продавати на місцях. Але для нас сьогодні абсолютно невигідно, щоб цей хліб вивозився зі столиці, щоб регіональні підприємці, які вивозять понад 100 тон хліба на добу, отримували прибуток, а ми – збитки. Ми раді, що наш хліб популярний у регіонах, але нам потрібна реальна, економічно обґрунтована ціна на нього», – наголосив генеральний директор ВАТ «Хліб Києва».