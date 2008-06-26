Ющенко запитав у Тимошенко, чому у неї інфляція в 4 рази вища, ніж у світі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що сьогоднішні темпи інфляції в Україні – це результат помилок у національній економічній політиці, а не наслідки інфляційних процесів у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підходу до преси у Києві.

В.ЮЩЕНКО висловив стурбованість ситуацією, що склалася на економічному ринку України сьогодні. Він, зокрема, нагадав, що за 5 місяців інфляція становила понад 14%. «Це занадто багато, і це повинно турбувати всіх», - сказав Президент.

При цьому він звернув увагу, що багато хто говорить про те, що це вплив світових тенденцій. «Такий же міжнародний вплив іде і на білоруський ринок, і на російський ринок, і на польський ринок, і на молдавський ринок. Але чому в Україні інфляція в 4 рази вища ніж в світі? Очевидно, це означає, що основною причиною є помилки в внутрішній економічній політиці і про це необхідно чесно говорити», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також розкритикував ситуацію на валютному і кредитному ринках. За словами глави держави, людей турбує, що буде далі з курсом валют, оскільки сьогодні гривня вийшла із валютного коридору.

Говорячи про стан справ на кредитному ринку, Президент зазначив, що сьогодні об’єм кредитування скорочується. Зокрема, за словам В.ЮЩЕНКА, в червні приріст об’ємів кредитування становив усього 2%, і якщо порівняти його з рівнем інфляції у 14%, то це означає скорочення. «За допомогою якого ресурсу економіка має розвиватись?», - запитав Президент, зауваживши, що вище наведені цифри свідчать про те, що реальна кредитна ставка сьогодні становить 18-21%.

«Це не та процентна ставка, яка дає стимул для розвитку національної економіки», - сказав глава держави, зазначивши, що згадані обставини є серйозним викликом, який вимагає сьогодні узгодити позиції Нацбанку й уряду для покращення ситуації.