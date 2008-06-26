Ющенко навчить Кабмін і НБУ говорити одним голосом?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує позицію уряду щодо необхідності збільшення дохідної частини державного бюджету, але закликає Кабінет міністрів та Національний банк України узгодити позиції в цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в інтерв’ю журналістам у Києві В.ЮЩЕНКО зауважив, що Мінфін та уряд в цілому праві, коли говорять про необхідність збільшення бюджету поточного року.

За його словами, ця необхідність випливає хоча б з того, що рівень інфляції за останні 5 місяців вимагає перегляду прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії тощо. «Це норма закону, це не предмет дискусії між НБУ і урядом. Вони зобов’язані виконати цю норму закону… НБУ і уряд можуть це зробити на професійному рівні», - сказав Президент.

Водночас В.ЮЩЕНКО констатував, що не дивлячись на його доручення, дане 10 днів тому, що уряд і НБУ мають сісти за стіл переговорів і “навчитися говорити одним голосом” по тих питаннях, які відносяться до макроекономічних показників життя держави, цього поки що не зроблено. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що протягом завтрашнього дня Міністерство фінансів, Міністерство економіки, уряд в цілому та НБУ проведуть чергові консультації і представлять спільний узгоджений погляд щодо оптимального сценарію економічного розвитку на 2008 рік.

«Переконаний, що необхідно дати багато відповідей на ті чутливі питання, які сьогодні лежать як в площині банківського кредитування, так і інших. Переконаний, що політика грошового голоду може призвести лише до одного – до охолодження національної економіки, темпів економічного росту…», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що сьогодні НБУ висловлюється за те, щоб зберегти нинішні видатки на рівні 232 млрд., а 30 млрд. нових бюджетних надходжень, які виникають внаслідок перегляду ВВП, НБУ рекомендує не споживати, а направити на покриття бюджету. І таким чином НБУ вважає, що можна втримати інфляційні показники на рівні попереднього року. З іншого боку Мінфін пропонує збільшити доходну частину бюджету на 30 млрд. і половину з цієї суми витратити на соціальні потреби. В той же час В.ЮЩЕНКО зауважив, що уряд не розшифровує, куди буде направлена інша половина суми, але, на його думку, йдеться про стимулювання зростання національної економіки, тобто направлення грошей на розвиток.

«Але факт залишається фактом, дві інституції поки що продовжують по-іншому дивитися на перспективи використання тих ресурсів, які з’являються в державі у зв’язку з переглядом макроекономічних показників», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що його мета - підштовхнути ці інституції, щоб з’явилася єдина позиція, щоб було зрозуміло, що зроблені висновки з того, що відбулось з початку року, «і почали себе вести не по-популістськи».