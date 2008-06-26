У Балоги знають, куди подіти «зайві» 30 мільярдів Тимошенко

Національний банк України пропонує всі кошти, які надійдуть до державного бюджету України 2008 року понадпланово, спрямувати на фінансування дефіциту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на прес-конференції з посиланням на лист НБУ до Президента України.

Зокрема, О.ШЛАПАК зазначив, що Нацбанк пропонує залишити без змін план з витратної частини держбюджету на рівні 232 млрд. грн., а додаткові 30 млрд. грн., які цього року планують отримати до бюджету понадпланово, направити на фінансування дефіциту держбюджету.

За його словами, про це йшлося на спільній нараді в Президента України за участі представників Кабінету Міністрів і НБУ.