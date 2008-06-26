Регіонали розраховують за рік нашкребти у Верховній Раді 300 голосів

Партія регіонів наступного вівторка, 1 липня, презентує свій проект закону змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (Партія регіонів) на прес-конференції.

Він зазначив, що сьогодні цей проект закону розісланий всім фракціям парламенту. О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що «він (проект закону – УНІАН) може стати доброю основою для того документу, який може бути підтриманий переважною більшістю народних депутатів України, тобто більше від 2/3 конституційного складу ВР».

В той же час О.ЛАВРИНОВИЧ відмовився називати будь-які положення із цього проекту закону. О.ЛАВРИНОВИЧ прогнозує, що «протягом року» Верховною Радою України будуть внесені зміни до Конституції України.