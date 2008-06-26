Новий український посол відмітився у МЗС Росії
14:26, 26 червня 2008Політика
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Грищенко вручив копії вірчих грамот
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні вручив копії вірчих грамот статс-секретарю - заступнику міністра закордонних справ Російської Федерації Григорію КАРАСІНУ.
Про це повідомляє Департамент інформацію і друку МЗС РФ.
Під час бесіди, що відбулася, було розглянуто найактуальніші питання порядку денного російсько-української співпраці.
Як повідомляв УНІАН, 10 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони К.ГРИЩЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Росії.
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