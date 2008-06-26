Новий український посол відмітився у МЗС Росії

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні вручив копії вірчих грамот статс-секретарю - заступнику міністра закордонних справ Російської Федерації Григорію КАРАСІНУ.

Про це повідомляє Департамент інформацію і друку МЗС РФ.

Під час бесіди, що відбулася, було розглянуто найактуальніші питання порядку денного російсько-української співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони К.ГРИЩЕНКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Росії.