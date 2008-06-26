У Литвина навели вбивчий аргумент проти двопалатного парламенту

Народний депутат України Михайло СИРОТА (Блок Литвина) не виключає, що впродовж третьої-четвертої сесії Верховної Ради України можуть бути прийняті зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами М.СИРОТИ, «протягом 3-4 сесії велика вірогідність завершення конституційного процесу».

Він також зазначив, що не поділяє позиції Комуністичної партії України щодо необхідності ліквідації посади Президента України. В той же час висловив думку, що «бажано було б, щоб Президент обирався в парламенті». М.СИРОТА додав, що тоді Президенту мали б бути надані функції щодо розробки стратегії розвитку держави на середньострокову і довгострокову перспективу.

М.СИРОТА вважає і недоцільним запровадження в Україні двопалатного парламенту. За його словами, якщо сьогодні «в одному парламенті не можемо навести порядок, то що тоді відбуватиметься в двопалатному парламенті».

Крім того, М.СИРОТА виступає категорично проти закріплення в Конституції та в законодавстві України норми про імперативний мандат, оскільки це не має «нічого спільного з демократичним розвитком».

М.СИРОТА висловив припущення, що на третій сесії парламенту буде «спроба створення тимчасової спеціальної комісії щодо внесення змін до Конституції України».