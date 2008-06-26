Тимошенко зняла онучі і пішла в лазню

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко піднялася з шахти імені Фрунзе в Ровеньках на поверхню. Перше, що вона сказала – міністри хоча б раз на тиждень повинні спускатися в шахту і дивитися, в яких умовах трудяться шахтарі.

Тимошенко провела в шахті близько 2 годин. Для спуску в забій їй пошили в Ровеньках спеціальну робу - сіру куртку і сірі штани. Леді Ю. одягнула також онучі, чоботи, косинку і каску, а сережки зняла. Прем`єра відправили на горизонт 980 метрів в кліті разом з міністром вугільної промисловості Віктором Полтавцем, соратником по партії нардепом Наталією Королевською, директором шахти, генеральним директором ДП «Ровенькиантрацит» і охоронцями.

«Сьогодні я побувала в шахті, там, де неможливі умови праці, температура, повітря. Я набралася вражень для плідної роботи щодо відродження вугільної галузі, і вони допоможуть вибрати правильну інвестиційну програму. Щоб у нас більше не повторилося таких трагедій, як на шахті Засядько, потрібно дотримуватися всіх правил безпеки, а стежити за цим повинне керівництво, і не порушувати безпеку шахтарів в гонитві за зайвими тоннами вугілля», - заявила Тимошенко.

Це перший спуск Леді Ю. у шахту. Після виходу на поверхню їй вручили золотистий іменний жетон. На одному боці написано «Шахта імені Фунзе. Прем`єр-міністр. Спуск», на іншій – Ю. В. Тимошенко.

Потім прем`єр відправилася в лазню.

«Дивно, що вона не побоялася! Мені розповіли, що у неї губи тремтіли, коли вона сідала в кліть», - сказав гірник Степан.

«Я думаю, що Тимошенко робить це для піару. Для жінки спуститися в шахту – це не подвиг. Наші жінки роблять це щодня», - зауважив його колега Андрій.

На цю ж шахту в своє перебування прем`єром приїжджав Віктор Янукович. Йому також вручили іменний жетон, розповіла старший інспектор з трудової дисципліни Надія Каралкіна.

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