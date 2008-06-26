Тимошенко хоче подавати до шахтарських міст очищену воду з шахт

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що проблему водопостачання шахтарських міст можна вирішити завдяки очищенню шахтних вод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу під час відвідання шахти ім. Фрунзе ДП “Ровенькиантрацит” (Луганська область).

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд планує розробити проект з інвестицій у цьому напрямі. “Необхідно воду, яка відкачується з шахт, очищувати, причому якісно, і подавати для побутових потреб”, - наголосила прем`єр.