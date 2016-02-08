Стало відомо, який суд розглядатиме справу "діамантових прокурорів"

Про це УНІАН повідомив адвокат Корнійця Віктор Петруненко.

За його словами, Апеляційний суд Києва сьогодні визначив підсудність щодо розгляду справи і постановив, що судові засідання буде проводити Голосіївський районний суд столиці.

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Петруненко зазначив, що сьогодні було зачитано лише резолютивну частину ухвали, повний її текст буде оголошено 12 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна затримали за одержання хабара 5 липня 2015 року.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря) Кримінального кодексу України.

Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабаря.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження проти так званих "діамантових прокурорів" до Печерського райсуду Києва.

Печерський суд не зміг визначити склад колегії суддів для розгляду справи "діамантових прокурорів" та передав до Апеляційного суду Києва вказане кримінальне провадження для визначення його підсудності, тобто суду, який би міг взяти його на розгляд.

У свою чергу Апеляційний суд направив до Вищого спецсуду подання для визначення підсудності справи "діамантових прокурорів".