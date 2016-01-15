Апеляційний суд розгляне клопотання про визначення підсудності справи "діамантових прокурорів" 19 січня
Апеляційний суд Києва розгляне клопотання про визначення підсудності справи колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та громадянина Валерія Гібаленка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Апеляційного суду столиці, додавши, що розгляд клопотання призначено на вказану дату у зв'язку із неналежним повідомленням сторони захисту про судовий розгляд зазначеного питання.
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Судове засідання призначено на 14:45.
Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна затримали за одержання хабара 5 липня.
Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.
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Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.
4 січня Генеральна прокуратура передала справу так званих «діамантових прокурорів» в Печерський райсуд Києва.