Апеляційний суд розгляне клопотання про визначення підсудності справи "діамантових прокурорів" 19 січня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Апеляційного суду столиці, додавши, що розгляд клопотання призначено на вказану дату у зв'язку із неналежним повідомленням сторони захисту про судовий розгляд зазначеного питання.

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Судове засідання призначено на 14:45.

Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна затримали за одержання хабара 5 липня.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

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Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала справу так званих «діамантових прокурорів» в Печерський райсуд Києва.