Кріль сказав, чому виникли проблеми в коаліції

Колишній міський голова Харкова Володимир ШУМІЛКІН учора був обраний керівником Харківської обласної організації політичної партії “Єдиний Центр”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ”Єдиного Центру”.

"Я буду все робити для того, щоб місія, яку ми задумали для “Єдиного Центру”, була реалізована. Мені здається, у суспільстві визріває втома від ідеології роз`єднання, яку сповідують багато партій. Це стає небезпечним для країни в цілому. “Єдиний Центр” ставить перед собою амбітне завдання об`єднати країну", - сказав у своєму виступі В.ШУМІЛКІН.

У свою чергу, лідер “Єдиного Центру”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ зауважив, що українцям набридла порожня передвиборна риторика політичних лідерів. “Наприклад, перші особи певних політичних сил очолили виборчі списки до Київради не тому, що хотіли працювати в Київській міській раді, а тому, що хотіли заробити собі політичні дивіденди», - сказав він.

На думку депутата, проблеми коаліції в нинішньому форматі пов`язані з тим, що її лідери не цікавилися думкою рядових членів.

І.КРІЛЬ підкреслив, що зміна системи виборів дозволить уникнути таких проблем у майбутньому й забезпечить представництво регіонів у Раді. «Вибори до парламенту повинні проходити не за закритими списками, як зараз, а за відкритими, коли виборець вибирає не тільки політичну силу, але й тих, хто, на його думку, гідний представляти її у Верховній Раді України», – переконаний депутат.

І.КРІЛЬ також уважає, що для виборів до місцевих рад «найкраща змішана система, коли частина депутатів обирається від мажоритарних округів, а частина - за списками партій і блоків».