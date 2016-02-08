У БПП просять Абромавичуса прийти на засідання фракції і обговорити "звинувачення" на адресу Кононенка
Лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко вважає, що міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус мав би прийти на засідання фракції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після наради представників коаліції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
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"Міністра Абромавичуса дуже просив би прийти на зустріч із фракцією, яка його висунула міністром. І, дивлячись в очі депутатам, провести нормальну розмову про наслідки діяльності міністерства, і окремо - його звинувачення до одного з наших депутатів", - зазначив Луценко.
Він додав, що його не влаштовує ситуація, коли "у нас найкращий у світі міністр економіки з найгіршою в Європі економікою".
Як повідомляв УНІАН, Абромавичуса, який подав у відставку 3 лютого, викликали на сьогодні на 17.00 до Національного антикорупційного бюро для бесіди зі слідчими і дачі показань у якості свідка.